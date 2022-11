Quand l’OL mise sur la formation, l’OM la délaisse

Lacazette et Caqueret (OL) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Avec le retour de Lacazette, Tolisso et Riou, l’OL a voulu renouer avec son ADN pour retrouver les sommets. Une marque de fabrique quand l’OM a plus de mal à produire des joueurs.

Ils étaient 8 contre Rennes. Pour la première de Laurent Blanc sur le banc de l’OL, le coach avait fait le choix d’aligner huit joueurs formés à l’Académie dans son onze de départ. Contre Montpellier, ils n’étaient plus "que" sept, la faute à la blessure de Corentin Tolisso et six contre Lille. Voir l’OL miser sur sa formation n’a rien d’une nouveauté. Cela a toujours fait partie de l’histoire du club et s’il y a eu un petit creux durant les glorieuses années, le fil n’a jamais été coupé. Dimanche contre l’OM, l’ADN OL sera une nouvelle fois bien présent que ce soit sur le terrain ou sur le banc avec Rayan Cherki ou Rémy Riou.

Aucun joueur formé à l'OM dans le groupe marseillais

S’ils sont semblables sur certains points, l’OM et l’OL se différencient clairement sur le domaine de la formation. Quand il faut bien plus que les deux mains pour compter les joueurs formés à l’OL et passés professionnels, dans les Bouches-du-Rhône, c’est un peu plus compliqué. Il y a bien eu Samir Nasri, tête de gondole de cette formation marseillaise, ou encore Boubacar Kamara ces dernières années mais le choix reste limité. C’est d’ailleurs simple, aucun joueur n’a été formé dans le sud de la France dans le groupe d’Igor Tudor.