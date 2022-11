OM - OL : l’air marseillais inspire les Lyonnais

Le choc entre l’OM et l’OL est forcément attendu pour pleins de raisons. Comme souvent dans les grandes affiches, les Lyonnais ont l’habitude de répondre présents.

Entre l’OM et l’OL, c’est "je t’aime, moi non plus". Les deux clubs se tirent la bourre sur le terrain mais aussi en dehors au niveau du mercato avec des recherches qui se rejoignent très souvent sur certains joueurs. Si différents et finalement si proches, l’OL et l’OM ont développé un antagonisme qui n’a cessé de croitre ces dernières années. Pourtant sur le terrain, force est de constater que les Lyonnais sont les plus à mêmes à répondre présents lorsque se profile l’Olympico.

Ce n’est d’ailleurs pas nouveau, qu’importe la dynamique rhodanienne, les Gones réussissent souvent à se transcender quand vient un choc contre un des cadors de la Ligue 1. La preuve la saison dernière avec deux duels contre l’OM remportés toute en maitrise alors que l’OL n’était clairement pas donné favori dans ces confrontations. Seulement, l’air marseillais revigore les Lyonnais. Sur les 15 dernières confrontations, les Marseillais ne se sont imposés qu’à une seule reprise. C’était le 10 novembre 2019 au Vélodrome. Dimanche, les hommes de Laurent Blanc souhaiteront forcément améliorer cette statistique et couler un peu plus le navire marseillais.