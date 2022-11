Ligue 1 : L'OL doit enfin enchaîner à l'extérieur face à l'OM

Lacazette (OL) et Souquet (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

En déplacement à Marseille dimanche (20h45), l’OL veut enchaîner. Après la victoire à Montpellier, les Lyonnais ont l’occasion de signer un deuxième succès de suite à l’extérieur. Une première depuis un an et demi.

Entre l’OL et les matchs à l’extérieur, ce n’est clairement pas une grande histoire d’amour ces derniers mois. Sous le règne de Peter Bosz, voir les Lyonnais triompher hors de leurs bases relevait presque du miracle. En 23 rencontres disputées avec le coach néerlandais, l’OL ne s’est imposé qu’à six reprises à l’extérieur en championnat. Avec Laurent Blanc, les maux rhodaniens n’ont pas disparu en un claquement de doigts mais les visages affichés à Rennes puis Montpellier sont bien plus séduisants que par le passé.

L'OL n'a plus gagné deux fois de suite à l'extérieur depuis mai 2021

En allant s’imposant dans l’Hérault il y a deux semaines, l’OL a d’ailleurs mis fin à une disette qui durait depuis la dernière journée de championnat la saison dernière à Clermont. Reste désormais à confirmer et c’est un test de taille qui attend les coéquipiers d’Alexandre Lacazette dimanche. Pour le troisième déplacement de Laurent Blanc depuis son arrivée, les septuples champions de France affrontent l’OM, en crise de confiance avec deux défaites de suite au Vélodrome. L’OL souhaite donc en profiter pour enchaîner dans les Bouches-du-Rhône et signer un deuxième succès d’affilé loin de Décines. Ce qui serait une première depuis avril-mai 2021 où le club avait réussi la passe de trois (Nantes, Monaco, Nîmes). Une éternité…