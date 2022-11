OL : Lukeba a été "tout de suite dans le dur" pour ses débuts

Révélation de la saison dernière avec Malo Gusto, Castello Lukeba a profité de la mauvaise passe de l’OL pour s’imposer. Le défenseur estime que cette saison galère a été formatrice.

L’arrivée de Laurent Blanc à la place de Peter Bosz n’a rien changé. En l’espace d’un an, Castello Lukeba est devenu l’un des cadres de l’OL à seulement 19 ans. En marge du groupe lyonnais au début de la saison dernière, le défenseur a profité d’une pénurie au poste de défenseur central pour se faire une place et surtout ne plus la lâcher. Avec 30 matchs joués à partir de fin novembre 2021, Lukeba s’est imposé comme la révélation entre Rhône et Saône au même titre que Malo Gusto. Pourtant, commencer dans de telles conditions n’était pas chose aisée et aurait pu lui couper les ailes.

"Avec les autres jeunes, on en parlait entre nous. On a accepté et on a essayé de changer les choses. Malheureusement, on n’a pas réussi, a regretté le défenseur dans une interview à Onze Mondial. Je n’ai pas été plus surpris que ça. On est tout de suite dans le dur. Il y a des attentes autour du club et autour de nous, surtout quand on n’a pas réussi à atteindre les objectifs fixés. Tu grandis plus et tu grandis plus vite."

Lukeba va progresser avec Blanc

La surprise du chef passée, Castello Lukeba est forcément plus attendu cette saison. Celle de la confirmation, toujours plus compliquée à digérer. A l’image du reste de l’effectif, Castello Lukeba a vécu quelques coups de moins bien dans ce début de saison, bousculé par certains attaquants adverses. "Ça ne sert à rien de prendre la grosse tête. Même si on est jeune, on est conscient que ça va vite dans le foot. On peut être en haut comme on peut être tout en bas donc ça ne sert à rien de s’enflammer. Il faut continuer à travailler. Tant que tu as toujours l’envie de travailler et de progresser, il n’y a aucune raison de se voir tout grand, tout beau."

L’apprentissage du haut niveau n’est pas un long fleuve tranquille mais avec l’arrivée de Laurent Blanc, défenseur central au long palmarès, Lukeba a désormais à qui parler pour chercher conseils.