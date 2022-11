OL : Janice Cayman également retenue avec la Belgique

Janice Cayman et la Belgique lors de l’Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme lors du dernier rassemblement, Janice Cayman a été retenue avec la Belgique. La polyvalente joueuse de l’OL affrontera la Slovaquie le 12 novembre.

Et une de plus ! Dans cette trêve internationale sans enjeux sportifs, la liste des joueuses de l’OL retenues dans leur sélection continue de s’agrandir. Après Lindsey Horan, Signe Bruun, Daniëlle van de Donk, Melvine Malard, Delphine Cascarino et Wendie Renard, c’est au tour de Janice Cayman de faire faux bond aux Fenottes la semaine prochaine. La Lyonnaise a été retenue dans la liste de 23 joueuses belges pour le rassemblement de novembre qui commence lundi.

Comme les Françaises, Cayman ne disputera qu’un seul match amical dans cette parenthèse internationale comptant pour du beurre. Après n’avoir pas réussi à décrocher leur ticket pour la prochaine Coupe du monde en octobre, les Belges affronteront la Slovaquie le 12 novembre prochain.