OL : Da Silva et Lukeba sous la menace d'une suspension

Castello Lukeba et Damien Da Silva face à Enzo Le Fée (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Suite au match face à Lille, Lukeba et Da Silva rejoignent Mendes et Aouar parmi les joueurs lyonnais menacés d'une suspension à cause des cartons jaunes.

Au cours de l'affiche contre Lille dimanche (1-0), trois joueurs de l'OL ont été avertis par l'arbitre : Castello Lukeba, Damien Da Silva et Johann Lepenant. Si le milieu de terrain a reçu son premier carton jaune de la saison, il s'agit du deuxième pour les deux défenseurs centraux. Ainsi, ils sont maintenant sous la menace d'une suspension pour accumulation d'avertissements.

Lukeba doit se tenir à carreau pendant trois rencontres. Da Silva sera lui surveillé lors des deux prochaines parties, même s'il n'est pas certain qu'il soit titulaire. Avec en plus Houssem Aouar (pour 7 matchs) et Thiago Mendes (2), cela fait donc quatre éléments de l'Olympique lyonnais avec une épée de Damoclès sur la tête.