OL : Johann Lepenant, une alternative très crédible

Entré à la mi-temps face à Lille dimanche, Johann Lepenant a contribué à changer la physionomie de la rencontre. Le jeune milieu pourrait avoir son mot à dire dans les prochaines compositions de Laurent Blanc.

Devant la presse vendredi, Laurent Blanc avait prévenu. "Je ne l'ai pas utilisé pour l'instant, mais je le ferai. C'est un joueur qui a démontré qu'il pouvait jouer. Il sera dans le futur un des footballeurs qui sera dans l'équipe." L’entraîneur lyonnais parlait dans cette déclaration de Johann Lepenant, et il a tenu parole. Si l’ancien Caennais n’avait pas encore joué sous la direction du Cévenol, il a frappé un grand coup dimanche contre Lille (1-0).

Après la pause, il a remplacé Damien Da Silva, et ce changement a contribué à modifier le scénario de la partie. "On n’avait pas la maitrise du milieu. Cette équipe de Lille, par son style de jeu et de ses joueurs, faisait en sorte d’être quatre dans l’entrejeu et on était trois défenseurs centraux pour un attaquant, a exposé le coach rhodanien. On a vite repéré ce problème-là mais je ne voulais pas changer de suite pour un problème collectif mais à la mi-temps, il fallait rajouter un milieu et surtout un milieu qui avance.”

Il défend en avançant

Son entrée a permis, comme le basculement en 4-4-2, à l’OL de retrouver une meilleure organisation. Son pressing, ses interceptions, son volume de jeu et sa bonne lecture des situations ont stabilisé l’édifice lyonnais. “Il fait le bon choix de faire rentrer Lepenant. Ce gamin, à 19 ans, c’est celui qui fait des courses, qui met de l’impact, qui récupère les ballons, qui l’utilise bien. On découvre ses qualités au fur et à mesure et ça confirme tout le bien que pouvait dire Alain Caveglia sur ce garçon. Il apporte de la fraîcheur, du dynamisme, il est là pour gagner sa place, a souligné Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. Il joue pour l’équipe, il fait les efforts pour le groupe et s’investit dans le collectif, il ne fait pas le dribble de trop ou la passe flamboyante.”

Utilisé très souvent par Peter Bosz (8 titularisations en 10 affiches), le natif de Granville l’est moins depuis trois rencontres, mais sa performance dimanche va relancer le débat. “Le petit Johann a défendu en avançant de manière merveilleuse. Il l’avait fait durant la semaine lors d’une opposition et il avait été très bon. J’ai trouvé un joueur qui défend bien mais surtout en allant de l’avant, a observé Laurent Blanc. Je me suis dit que ça va permettre à Thiago Mendes d’être beaucoup plus efficace et d’être plus équilibré au milieu pour éviter d’être transpercé.”

Il se place comme un candidat au 11 de départ

A l’approche des deux derniers rendez-vous avant la trêve (Marseille et Nice), la question de lui faire une place pour entamer les matchs pourrait se poser. “Il mérite d’être dans le 11. Quelque part, il a été la plus grosse victime de l’arrivée de Laurent Blanc. On pouvait même se dire qu’on n'allait pas le revoir de suite au vu du discours de l’entraîneur sur les jeunes. Là, on se rend compte qu’il tape très fort à la porte pour être titulaire. Il défend en avançant et ça, pour ce que le coach veut faire, on sent que c’est un profil essentiel. Je pense qu’il va peut-être falloir oublier son âge, a confié le journaliste du Dauphiné Libéré, Aymeric Advinin, dans TKYDG. Il est frais, il n’a pas connu la dernière saison de l’OL et ne se pose pas de question. Il sait quel joueur il est.”

Après la deuxième période réalisée par l’Olympique lyonnais en 4-4-2, il sera intéressant de constater si le technicien français conserve ou non son 3-5-2 pour défier l’OM. Le retour de suspension de Sinaly Diomandé aura probablement un impact sur le sujet. Dans un système ou dans l’autre, Johann Lepenant représente une alternative crédible comme on a pu le voir dimanche, reste à savoir si cela suffira à convaincre Laurent Blanc, qui souhaite en priorité responsabiliser les éléments expérimentés en cette période délicate.