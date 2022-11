OL - Mercato : des clubs anglais attentifs à la situation de Tetê ?

Titulaire sous Peter Bosz, Tetê a été l’un des grands perdants de l’arrivée de Laurent Blanc. La situation du Brésilien serait suivie avec attention en Premier League.

5 buts et 3 passes en dix matchs. Le bilan statistique de Tetê depuis le début de la saison était intéressant à défaut d’être vraiment influent dans le jeu de l’OL. Et puis en l’espace de trois semaines, tout s’est effondré pour l’ailier brésilien. Cadre de Peter Bosz depuis son retour entre Rhône et Saône durant l’été, Tetê a très rapidement déchanté avec Laurent Blanc. La faute à la mise en place d’un système en 3-5-2 où ses qualités n’ont pas vraiment leur place si ce n’est peut-être devant.

Seulement, à l’heure actuelle, le Brésilien ne semble pas dans les petits papiers du nouveau coach lyonnais. Entré cinq minutes contre Rennes, Tetê a observé les deux victoires lyonnaises du banc. Contre Marseille dimanche, ce devrait encore être sa place au coup d’envoi. Parmi les recrues phares du mercato estival, l’ancien du Shakhtar devra très certainement attendre le retour du championnat et une préparation plus poussée pour voir les réelles intentions de Blanc dans le jeu.

Blanc va-t-il revoir ses plans après la trêve ?

Une place lui est-elle réservée ou est-il condamné à jouer les jokers de luxe ? En attendant, la nouvelle situation sportive de Tetê serait suivie avec attention outre-Manche. Déjà dans le viseur de certains clubs anglais durant l’été, le gaucher aurait toujours des prétendants.

Selon The Sun, Southampton, Leicester ou encore West Ham seraient prêts à revenir à la charge en janvier. Il faudrait très certainement une compensation financière pour casser le prêt avec l’OL quand le Shakhtar, qui a critiqué les manoeuvres lyonnaises estivales, pourrait récupérer quelques pécules avant la fin du contrat de Tetê. Mais cela reste de la spéculation alors que le joueur a rappelé il n'y a pas si longtemps son bonheur d’être à Lyon.