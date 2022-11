A deux jours du déplacement à Marseille, les joueurs de l’OL ont effectué leur troisième séance de la semaine. Pour l’Olympico, Laurent Blanc pourra compter sur un groupe au complet.

L’hiver est bien arrivé à Lyon mais à l’OL même la pluie n’enlève rien aux sourires des joueurs lyonnais depuis trois semaines. Capuche sur la tête, vingt joueurs plus les trois gardiens ont pris part à la séance de ce vendredi sous le crachat intense décinois. A deux jours du déplacement à Marseille, Laurent Blanc peut lui aussi avoir le sourire. Pour ce choc de la 14e journée de Ligue 1, l’entraîneur lyonnais devrait logiquement avoir l’embarras du choix. Seuls les absents de longue date que sont Corentin Tolisso et Julian Pollersbeck manquaient à l’appel pour cette troisième séance de la semaine.

Un groupe de 20 joueurs plus les 3 gardiens 👍 Seuls Tolisso et Pollersbeck manquent toujours à l’appel 🤕 pic.twitter.com/ykih5xf8i3 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) November 4, 2022

Revenu jeudi de son court périple à Munich, Jérôme Boateng était bien de la partie et a participé à la séance collective. Sous la pluie, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont effectué une mise en route physique avec un échauffement collectif sous la houlette de Cédric Uras avant de partir sur deux toros à 8 contre 2. Si ses adjoints ont donné de la voix, Laurent Blanc a observé, conseillé sur certains choix compliqués et salué les pressing réussis. Déléguant à son staff, il s’est même permis d’aller observer pendant quelques minutes la réserve qui s’entraînait quelques mètres plus bas. Preuve que la jeunesse lyonnaise n’est pas laissée de côté par le Cévenol.

Temps pluvieux mais concentration maximale à deux jours de l’Olympico #OMOL pic.twitter.com/N3oalEeQyo — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) November 4, 2022

Le groupe de l’OL à l’entraînement : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé Gusto, Kumbedi, Boateng, Da Silva, Lukeba, Tagliafico, Henrique - Aouar, Lepenant, Caqueret, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Faivre - Tetê, Toko-Ekambi, Cherki, Lacazette, Dembélé, Barcola