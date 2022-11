OM - OL : un bilan historique à l’avantage des Lyonnais

Dimanche se jouera la 120e rencontre entre l’OM et l’OL. Si le club marseillais est devant au classement, dans les confrontations historiques, ce sont bien les Lyonnais qui mènent la danse avec 42 victoires.

Ca n’a pas la même saveur qu’un derby mais un Olympico reste un match à part dans une saison en Ligue 1. Entre les deux Olympiques, la rivalité a gagné en intensité ces dernières années et la double confrontation de la saison dernière a dévoilé un peu plus l’antagonisme entre les deux clubs. Dimanche (20h45), l’OL rentrera sur la pelouse du Vélodrome avec l’ambition de revenir à un point des Marseillais et surtout enchaîner un troisième succès de suite. Une phrase que peu de monde aurait osé prononcer il y a encore quelques semaines. A l’OM, la tendance est contraire puisque les hommes d’Igor Tudor sont à la recherche d’un premier succès en championnat depuis un mois.

Deux dynamiques contraires et un rendez-vous toujours aussi électrique. A 20h45, Mr Letexier sifflera le coup d’envoi de la 120e opposition entre les deux clubs. L’OM est à ce jour le 4e club que l’OL a le plus affronté dans son histoire derrière Monaco, Bordeaux et Saint-Etienne. Les Lyonnais restent à ce jour leaders aux poings avec 42 succès contre 36 défaites et aimeraient très certainement mettre K-O leur adversaire d’un soir pour recoller au peloton de tête de la Ligue 1.