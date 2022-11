Mercato : Karim Benzema "a fait ce qu'il avait à faire à l'OL"

Karim Benzema au milieu de deux joueurs du Dynamo Kiev lors de la Ligue des champions 2006 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dans un entretien accordé au streamer Zack Nani, Karim Benzema a confirmé ses propos lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Il pourrait revenir à l’OL mais pas dans le peau d’un joueur.

Il y avait déjà eu une première salve au moment de la cérémonie du Ballon d’Or mais Karim Benzema en a remis une couche ce vendredi. Présent aux côtés du streamer lyonnais Zack Nani, l’attaquant du Real Madrid a forcément été questionné sur sa relation avec l’OL et un possible retour d’ici à la fin de sa carrière. A 34 ans, le clap de fin de son aventure de footballeur se passera sous le maillot madrilène et rien d’autre. A la différence d’un Alexandre Lacazette revenu durant l’été, Benzema ne veut pas revenir au risque de gâcher ce qu’il avait réussi à faire durant ses premières années en pro dans son club formateur.

"J’ai laissé une belle image à Lyon, j’ai fait ce que j’avais à faire, il faut que ça reste comme ça, a-t’il glissé lors de l’entretien sur Twitch. Tu ne peux pas partir et revenir. Je n’arrive pas à faire ça."

Au somment du football mondial que ce soit collectivement ou individuellement, Karim Benzema ne vit pas dans le passé. Néanmoins, un retour dans les prochaines années, une fois sa carrière terminée, n’est pas à exclure, lui qui se voit transmettre son savoir à la nouvelle génération. "Ça reste mon club de cœur. Si je peux revenir à Lyon un jour pour travailler, avec plaisir."