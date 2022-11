Nicolas Tagliafico avec l’Argentine (Photo by Dolores Ochoa / POOL / AFP)

Pendant la Coupe du monde 2022, chaque club va toucher 10 000$ par jour et par joueur jusqu’à son élimination. Avec seulement deux joueurs retenus, l’OL touchera au minimum 20 000$ par jour jusqu’à la fin du premier tour.

En l’espace de seize ans, le déclassement fait mal. A l’occasion de la Coupe du monde 2006, onze joueurs représentaient l’OL en Allemagne que ce soit sous le maillot de l’équipe de France ou d’autres sélections. Pour le Mondial au Qatar qui s’est ouvert dimanche, ils ne seront que deux. Avec Nicolas Tagliafico et Karl Toko Ekambi, l’OL est loin derrière le PSG et ses onze représentants ou même le Stade Rennais avec 8 joueurs. De ce déclassement, Laurent Blanc aura au moins la chance de pouvoir travailler avec un groupe presqu'au complet durant la trêve et ainsi mettre en place ses idées.

Présent malgré tout au Qatar avec ses deux représentants, l’OL pourra bénéficier de l’indemnisation prévue pour les clubs qui laissent leurs joueurs à la disposition de la sélection pour cet évènement. Suite à des accords signés en 2010, la Fifa dispose d’une enveloppe de 209 millions de dollars pour les 416 clubs contribuant au succès de la compétition. Chaque équipe recevra 10 00 dollars par jour (9 642 €) pour la mise à disposition d’un de ses joueurs par la Fifa.

Une indemnisation qui débute dès la phase de préparation de la Coupe du monde et ce jusqu’à l’élimination de la sélection du joueur. Depuis lundi dernier, c’est donc près de 20 000€ qui sont ajoutés à une cagnotte qui devrait atteindre au minimum 340 000€ pour l’OL d’ici la fin du premier tour. En attendant de savoir si l'Argentine et/ou le Cameroun verront les phases finales.