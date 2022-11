OL Futsal : la victoire contre Mornant annulée, une place de perdue

La victoire de l’OL Futsal contre Mornant il y a un mois a été annulée. En cause ? L’annonce du forfait général de l’équipe mornantaise.

Il n’y avait pas eu match le 22 octobre dernier entre l’OL Futsal et Mornant pour le compte de la 4e journée de Régional 1. Finalement, ce match n’existera même plus dans les calendriers et fait même perdre une place à l’OL au classement. Ce mardi, la Ligue AURA de football a annoncé le forfait général de l’équipe du club du sud-ouest lyonnais. La victoire 7-1 des hommes de David Touré a donc été annulée comme le veut le règlement et fait passer l’OL Futsal à la 3e place.

N’ayant pas encore joué l’équipe mornantaise cette saison, Condrieu reste en effet à sept matchs joués et 15 points. Avec le retrait de cette victoire, l’OL Futsal retombe à 13 points mais avec un match en moins. Prochain rendez-vous pour les Lyonnais en Coupe Nationale ce week-end face à… Condrieu.