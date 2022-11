L’OL Futsal hérite de Condrieu au 4e tour de la Coupe Nationale

Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après s’être facilement qualifié au tour précédent, l’OL Futsal connait son adversaire pour le 4e tour de Coupe Nationale. Les Lyonnais seront opposés à Condrieu, qui évolue également en R1.

Le tour précédent n’avait été qu’une formalité pour les joueurs de David Touré. Opposé à Tignieu-Jameyzieux au 3e tour de la Coupe National, l’OL Futsal avait fait respecter la hiérarchie. Contre une formation évoluant en D3, les Lyonnais s’étaient imposés sans forcer (6-2) pour décrocher leur ticket pour le tour suivant. Deux semaines après cette qualification, l’OL connait son adversaire pour le 4e tour après le tirage au sort de mardi.

L'opposition sera cette fois un peu plus relevée puisque les Lyonnais affronteront une équipe qu’ils connaissent bien, à savoir Condrieu, le week-end du 26 novembre. Les deux formations évoluent ensemble en R1 et sont actuellement au coude à coude au classement derrière l’ALF Futsal. Avec 13 points et aucune défaite, l’OL est deuxième du championnat avec un point d’avance sur Condrieu.