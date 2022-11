A deux jours du dernier match de l’année au Parc OL, 21 joueurs ont pris part à la séance du jour. Quand Johann Lepenant s’est entraîné en salle avec un préparateur, Jeff Reine-Adelaïde était lui absent.

C’est un vrai déluge qui s’est abattu sur Décines et toute l’agglomération lyonnais ce mercredi. Les parapluies et K-Way étaient de sortie au centre d'entraînement pour braver ce temps hivernal comme pour rappeler les mines fermées observées dimanche à Marseille. Trois jours après le revers dans l’Olympico et à deux jours de la dernière de l’année au Parc OL contre Nice, les joueurs de l’OL ont effectué leur deuxième séance de la semaine. Et les absents étaient plus nombreux qu’à l’accoutumé depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Opéré du ménisque mardi, Jérôme Boateng manquait logiquement à l’appel, lui qui ne devrait pas revenir avant au moins quatre semaines.

Plus problématique, Jeff Reine-Adelaïde et Johann Lepenant n’ont pas non plus participé à la séance. Dans les interrogations pour une place de titulaire contre Nice, JRA avait pourtant participé à l’entraînement de la veille et Laurent Blanc devrait en dire un peu plus sur son cas lors de la conférence d’avant-match. L’entraîneur devrait également donner des nouvelles de Johann Lepenant. A la différence de Reine-Adelaïde, l’ancien Caennais a pu être aperçu en salle en compagnie d’un préparateur physique. Comme aperçu hier, Corentin Tolisso est bien sur le retour et a de nouveau participé à la séance collective du jour.

Le groupe présent à l’entraînement : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Gusto, Kumbedi, Da Silva, Lukeba, Tagliafico, Henrique - Aouar, Caqueret, Tolisso, Thiago Mendes, Faivre - Tetê, Toko-Ekambi, Cherki, Lacazette, Dembélé, Barcola