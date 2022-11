Trop brouillon, l’OL chute face à l’OM (1-0)

Dans ce choc de la 14e journée, l’OL n’a pas réussi à se défaire du piège marseillais. Après deux victoires de suite, les Lyonnais ont craqué contre l’OM (1-0) au Vélodrome.

Le Vélodrome était plein à craquer ce dimanche soir, preuve d’une grande soirée en prévision pour cet Olympico. Malheureusement pour l’OL, il n’a pas réussi à climatiser ces 63 000 supporters marseillais, pourtant assez remontés contre leurs joueurs après un mois d’octobre des plus compliqués. Entre la dynamique positive lyonnaise avec deux victoires de suite et les six matchs sans victoire de l’OL, ce sont ceux qui avaient le moins de confiance qui ont pris le meilleur… Venus sur la Canebière avec l’espoir de porter à neuf le total de points pris depuis l’arrivée de Laurent Blanc et de revenir à une longueur de leurs adversaires, les Lyonnais n’ont pas réussi à rééditer l’exploit d’il y a une semaine contre Lille et se sont inclinés à Marseille (1-0).

Pourtant, l’entraîneur lyonnais avait décidé de surfer sur cette dernière bonne deuxième période pour retenter l’expérience du 4-4-2. Au Vélodrome, le bilan sera bien moins positif avec une équipe lyonnaise qui a encore eu toutes les peines du monde à se montrer offensive. Si l’on met de côté un coup-franc direct involontaire de Maxence Caqueret avant la pause, il a fallu attendre la 62e minute pour voir l’OL cadrer son premier tir avec Karl Toko Ekambi. En faisant sortir Houssem Aouar et Moussa Dembélé peu inspirés techniquement dès la pause, Blanc a voulu de nouveau apporter un électrochoc et notamment de la profondeur avec l’attaquant camerounais pour recoller au score. Car l’heure était à recoller au score.

Comme attendu, l’OM a imprimé un certain niveau d’intensité dans le premier acte et sans des sauvetages de Nicolas Tagliafico sur Sanchez (12e) et Harit quelques minutes plus tard, l’OM aurait pu mener rapidement au score. Les Marseillais ont finalement attendu un corner et une absence de Dembélé pour mener au score grâce à Gigot. Une courte avance que les joueurs d’Igor Tudor ont passé la deuxième période à garder. L’OL a été plus entreprenant mais Pau Lopez n’a pas été plus mis en danger que ça. Il y a bien eu un frisson sur une frappe de Cherki (90e) mais ce fut à peu près tout. L’OL a été trop brouillon pour espérer décrocher au moins un point.