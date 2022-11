OM - OL : Laurent Blanc surfe sur le 4-4-2 pour cet Olympico

Caqueret et Gusto (OL) face à Ismaily (Lille) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour ce choc de la 14e journée, l’OL rend visite à l’OM ce dimanche. Dans cet Olympico, Laurent Blanc a décidé de surfer sur la bonne 2e mi-temps contre Lille et opte pour un 4-4-2 avec Caqueret et Aouar sur les côtés.

Jour d'Olympico en ce dimanche 6 novembre à 20h45. Ce choc entre les deux Olympiques vient conclure la 14e et avant-dernière journée avant la trêve hivernale avec un enjeu de taille. Coincé dans une spirale négative avec aucune victoire sur les six dernières rencontres, l'OM veut aussi balayer la déception de l'élimination en Ligue des champions, mercredi. De son côté, l'OL vient d'enchaîner deux victoires consécutives mais reste une équipe malade comme l'a rappelé Laurent Blanc en conférence de presse. Au coup de sifflet final, ce sera encore plus que jamais malheur au vaincu, s'il y en a un.

Après la victoire contre Lille et le changement tactique salvateur à la mi-temps, Laurent Blanc s'est questionné durant toute la semaine sur le système à utiliser contre l'OM, une équipe au jeu très intense. Alors que ses réflexions vendredi laissaient à penser au maintien du 3-5-2, l'entraîneur de l'OL a décidé de surfer sur le 4-4-2 de la deuxième période lilloise. Au coup d'envoi, c'est donc Sinaly Diomandé qui fait les frais de ce choix avec le duo Boateng - Lukeba en défense centrale. A son avantage lors de son entrée il y a une semaine, Johann Lepenant honore sa 1re titularisation sous Laurent Blanc aux côtés de Thiago Mendes. Conséquence, Maxence Caqueret se retrouve déporté sur la droite du milieu à quatre avec Houssem Aouar comme pendant à gauche.

La composition de l’OL : Lopes - Gusto, Boateng, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Thiago Mendes, Lepenant, Aouar - Dembélé, Lacazette