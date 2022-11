OM - OL : Johann Lepenant au détriment de Maxence Caqueret ?

A son avantage lors de son entrée contre Lille, Johann Lepenant pourrait être récompensé. Dans un milieu à 4 ou 5 ? Le doute tactique persiste dans l’esprit de Laurent Blanc…

L’Olympico est toujours un match à part et cette saison ne va pas déroger à la règle. Avec deux victoires de suite, l’OL de Laurent Blanc veut enchaîner et surtout confirmer au Vélodrome avant la trêve hivernale qui se profile dans quelques jours après le match contre Nice. De son côté, l’OM doit une revanche à ses supporters après l’élimination en Coupe d’Europe mais aussi une série de six matchs sans la moindre victoire. Le duel à 20h45 s’annonce donc électrique et promet. Reste à savoir quel sera le système mis en place par Blanc pour son retour dans l’antre phocéenne.

Le match contre Lille lui a permis de faire un coup tactique à la pause avec un passage en 4-4-2 et des Lyonnais bien plus solides collectivement. Poursuivra-t-il sur cette lancée ? Ses déclarations vendredi ont laissé penser que non et et que le 3-5-2 sera toujours d’actualité comme c’est le cas depuis son arrivée. Avec le retour de suspension de Sinaly Diomandé, sa défense à trois retrouve un de ses titulaires même si l’entraîneur a une nouvelle fois pointé du doigt la jeunesse de son arrière-garde.

Finalement à 3 ou à 4 derrière, la principale interrogation réside dans le milieu de terrain. Houssem Aouar et Thiago Mendes semblent assurés de démarrer qu’importe le système et c’est une place pour deux qui devrait se jouer entre Johann Lepenant et Maxence Caqueret notamment dans le 3-5-2. Quand le natif de Vénissieux a l’avantage de l’expérience et a dépanné à droite contre Lille, le second a en partie changé le visage de l’OL contre les Dogues et s’est vu mis en avant par Laurent Blanc. L’expérience ou la dynamique récente ? Réponse dans quelques heures.

La composition probable de l'OL contre l'OM : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Lepenant, Thiago Mendes, Aouar, Tagliafico - Dembélé, Lacazette