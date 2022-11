Avant OM - OL, Blanc se remémore ses années marseillaises

Champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France, Laurent Blanc aurait pu ajouter une Coupe de l’UEFA en 1999. Passé pendant deux saisons à l’OM, l’ancien défenseur avait vécu la passion marseillaise au plus près.

Après Montpellier, Laurent Blanc continue sa tournée nostalgie pour ses débuts à la tête de l’OL. Il y a deux semaines, l’entraîneur lyonnais était revenu sur les terres de ses débuts dans l’Hérault. Ce n’était pas la première fois mais le plaisir de retrouver son club formateur était là. Ce dimanche, Blanc va retrouver également retrouver un de ses anciens clubs. A la différence de Montpellier, le Cévenol avait déjà une belle carrière derrière lui à son arrivée à Marseille. Il avait connu l’étranger avec le Napoli et le Barça mais aussi des cadors français avec Saint-Etienne et Auxerre. Pourtant, l’aventure marseillaise semble l’avoir marqué.

"J'ai vécu dans cette ambiance et c'est magnifique. C'est exigeant, parfois troublant, mais vraiment c'est le pied. Y jouer, c'est une chose, y aller comme adversaire c'est beau. Il ne faut pas craindre d'aller là-bas. Il faut profiter et 'kiffer' ce moment-là, a-t-il rappelé en conférence de presse. Un tournant dans ma carrière ? Oui et non. J’ai connu l’étranger avant de connaitre Marseille mais si vous réussissez à Marseille, vous pouvez réussir partout en Europe."

Passé par le club marseillais entre 1997 et 1999, Laurent Blanc a été promu capitaine dès son arrivée. Il y a gagné son surnom de "Président" mais a dû rendre les armes dans la quête d’un titre. Au lendemain de son titre de champion du monde, l’ancien défenseur n’est pas passé loin d’un doublé avec l’OM. Mais pour sa dernière saison, il a vu les Girondins de Bordeaux être sacrés champions de France lors de la dernière journée et le Parme de Lilian Thuram lui souffler la Coupe de l’UEFA en finale.