Ligue 1 : les plus beaux buts d’OM - OL au Vélodrome

Ce dimanche, l’OM et l’OL vont s’affronter pour la 120e fois dans l’histoire. Retour sur les plus beaux buts inscrits au Vélodrome au 21e siècle.

A 20h45 et même bien avant, le Vélodrome sera un véritable volcan. Avec pas moins de 63 000 spectateurs présents dans les travées de l’enceinte phocéenne. Quelques irréductibles lyonnais auront bravé les conditions strictes imposées pour la Préfecture pour faire le déplacement et espéré voir une victoire de l’OL. Dans le passé récent, la probabilité de voir le club lyonnais repartir avec les trois points est forte avec 3 victoires sur les cinq derniers matchs dans le sud.

Au 21e siècle, l’OL est d’ailleurs l’un des clubs les plus victorieux dans les Bouches-du-Rhône avec huit succès, le PSG étant le seul à faire mieux depuis 21 ans. Cela a donc donné lieu à des buts qui sont restés dans les mémoires à l’image de celui d’un certain Juninho faisant danser toute la défense marseillaise. Pour faire monter la pression d’ici 20h45, retour sur les cinq plus beaux buts inscrits au Vélodrome.