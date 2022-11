Bradley Barcola lors de Clermont – OL (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Dans un match haut en couleur, l’OL a ramené un point de son déplacement à Louhans-Cuiseaux. Néanmoins, ce nul a été entaché par la sortie sur blessure de Florent Sanchez, touché à l’épaule.

On a reproché à la réserve de l’OL de ne pas assez marquer dans ce championnat de National 2, les Lyonnais en ont inscrits deux samedi à l’extérieur. Malheureusement, ça n’a pas suffi pour ramener les trois points de Louhans-Cuiseaux puisque dans le même temps Mathieu Patouillet s’est incliné à deux reprises. Néanmoins, ce nul (2-2) a de quoi donner de la confiance aux joueurs de Gueïda Fofana pour la suite. Il a certes fallu un Patouillet des grands soirs, avec un penalty arrêté après l’avoir provoqué (10e) et des parades de grande classe, mais l’OL a peut-être livré une de ses prestations les plus abouties de la saison même si ça n’a pas débouché sur le résultat escompté.

Après l’arrêt de son gardien sur penalty, le club lyonnais a pris les commandes de la rencontre grâce à Noam Bonnet (29e) sur un service de Florent Sanchez. La sortie de ce dernier a été le gros point noir samedi en Saône-et-Loire. Touché à l’épaule après l’heure de jeu, le milieu a dû sortir avec une intervention des pompiers. Il faudra attendre pour en savoir plus mais ce fut un sacré coup dur alors que Louhans-Cuiseaux avait égalisé puis pris l’avantage en seulement cinq minutes (56e, 61e). La force de caractère des Lyonnais a finalement été récompensée après un petit festival de Djibrail Dib et une égalisation à cinq minutes de la fin.