Avant OM - OL, Houssem Aouar "reprend énormément de plaisir"

Placardisé sous Peter Bosz, Houssem Aouar reprend du rythme avec Laurent Blanc. Titulaire lors des trois derniers matchs, le milieu de l’OL savoure ce retour en puissance.

La consigne a été passée d’entrée concernant Houssem Aouar. Pas de questions sur son futur international et une possible arrivée chez les Fennecs dans les prochains jours. Cela ne veut pas dire que la situation personnelle du milieu de terrain n’a pu être évoquée, bien au contraire. Quand Laurent Blanc a regretté de faire de Tetê l’une des principales victimes de son arrivée, Aouar en a été l’un des grands bénéficiaires.

Placardisé par Bosz depuis le début de saison en raison notamment de sa situation personnelle avec la fin du mercato, le milieu de terrain n’a pas pour autant connu de changement une fois la période des transferts terminée. "Ca n’a pas été facile forcément. Etre éloigné des terrains, ce n’est pas ce qu’on veut, a regretté le Lyonnais. C’est du passé, je suis focalisé sur le présent et le futur sur ce que je peux apporter à l’équipe et rendre la confiance au coach. En tant que footballeur, on veut jouer et ca n’a pas été le cas."

Aouar aime ces matchs contre l'OM

Satisfait de retrouver du temps de jeu avec Laurent Blanc, Houssem Aouar "prend énormément de plaisir depuis trois matchs, ce qui me donne encore plus envie de donner au club, au coach, aux supporters." Savourant "la chance qu’on lui donne", le milieu de terrain ne fait pas de son futur proche une priorité. Interrogé sur les rumeurs d’un accord avec la Roma ou d’une possible prolongation, Aouar a préféré botter en touche. "Je veux jouer des matchs et ce n’est pas de la langue de bois. Je me souviens où j’étais il y a quelques rencontres. Je veux reprendre du plaisir, faire du bien à l’équipe et donner tout ce que je peux pour ce club."

En attendant de savoir s’il jouera comme relayeur ou sur un côté face à l’OM, Houssem Aouar a hâte d’être à dimanche dans des matchs où il a souvent excellé. Laurent Blanc compte bien voir de nouveau ce visage au Vélodrome.