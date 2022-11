Karim Benzema raconte les circonstances de son arrivée à l’OL

Formé à l’OL, Karim Benzema y a fait ses débuts en professionnels en 2005. Néanmoins, l’attaquant a commencé avec Bron Terraillon où il a martyrisé les défenses du club lyonnais, attirant le regard des recruteurs.

Depuis vendredi, les supporters ont pu définitivement faire une croix sur un retour de Karim Benzema à l’OL. S’il reviendra un jour dans son club formateur, ce sera uniquement dans son après-carrière et non comme joueur. Le deuil d’un espoir de retour de l’enfant du club fait, certains ont pu retomber dans la nostalgie lors de l’entretien accordé par le Ballon d’Or au streamer lyonnais Zack Nani.

Ayant fait ses débuts en professionnels à l’OL en 2005 et s'étant fait un nom à travers l’Europe dans son club formateur, Benzema est notamment revenu sur les raisons qui ont poussé le club lyonnais à le faire intégrer la formation. "On faisait des matchs à sept avec le Bron Terraillon. C’était au Vaulx-en-Velin, a confié la star du Real Madrid vendredi. On avait joué contre les jeunes de l'OL. On avait gagné je crois, j’avais marqué (deux buts, ndlr)."

Ayant martyrisé les défenseurs de l’OL, Karim Benzema a impressionné le staff lyonnais qui n’a pas manqué de passer rapidement à l’action. Craignant un nouveau récital du gamin de Bron, les superviseurs lyonnais sont allés voir le père du joueur avec une requête. "Les dirigeants de Lyon avaient parlé à mon père parce qu'on devait (encore) jouer contre eux dans la journée, a poursuivi Karim Benzema. En gros ils avaient dit: 'Il ne faudrait pas qu’il joue contre nous... machin… et on va lui donner l’opportunité de faire une détection'. Je n’ai pas joué."

Résultat des comptes ? Bron s’est incliné et Benzema a pris la direction de l’OL, sans savoir encore ce qui l’attendrait dans le futur.