Contre l’OM, l’OL ne veut pas tomber dans l’excès de confiance

L’OL reste sur deux succès de suite en championnat et retrouve des couleurs. Mais à l’heure de l’Olympico, les Lyonnais ne veulent pas arriver à Marseille avec un excès de confiance mal placé.

Les sourires sont enfin de retour sur les visages lyonnais. Après plus d’un mois et demi de temps maussade au dessus de Décines, l’arrivée de Laurent Blanc a clairement apporté un souffle nouveau au sein de l’OL et de tout l’environnement lyonnais. En l’espace de trois semaines, des changements ont été observés dans les comportements des joueurs et l’entraîneur lyonnais n'a pas été non plus aveugle. Quand certains avaient donné l’impression de lâcher Peter Bosz, l’intensité est bien plus présente que ce soit aux entraînements et en matchs.

Présent en conférence de presse vendredi, Houssem Aouar l’avait joué avec tact mais s’était permis quelques piques envers celui qui l’avait laissé au placard depuis le début de la saison. "On sent le groupe plus épanoui. C’est assez clair sur ce que veut le coach de nous." L’entraîneur néerlandais appréciera. Malgré tout, difficile de donner tort au milieu de terrain lyonnais. En l’espace de trois rencontres, Laurent Blanc a pris six points, soit seulement un de moins que Peter Bosz sur ses sept derniers matchs…

Alors oui, un changement de coach a généralement un impact sur la dynamique d’un groupe. A Lyon, elle est positive et s’est surtout traduite par deux succès de suite à Montpellier et Lille la semaine dernière. Deux victoires au mental qui ont soudé un peu plus les joueurs avec le nouveau staff dans la volonté "d’écrire une histoire ensemble". Il faudra attendre la trêve hivernale pour voir vraiment si la patte Blanc a pris entre Rhône et Saône avec la possibilité de vraiment mettre en place sa philosophie et de ne plus "parer au plus pressé" comme ce sera le cas jusqu’à Nice, vendredi prochain.

De la confiance mais encore des réglages

En attendant de se projeter sur cette dernière rencontre, l’OL a un Olympico à jouer et il est sacrément important. Malgré la série de deux victoires de suite, l’heure n’est pas à l’emballement dans les rangs lyonnais. L’excès de confiance est proscrit, encore plus dans un duel contre l’OM qui réserve toujours son lot de surprises. Pourtant, en l’emportant au Vélodrome ce dimanche, les Lyonnais pourraient revenir à un point de leur adversaire du soir. Seulement Blanc ne veut pas mettre la charrue avant les boeufs.

"Croyez-moi pour avoir un excès de confiance vu d’où on arrive, ce serait très rapide. (…) Laissez jouer les matchs. L’enjeu on le connait et je vous répondrai la semaine prochaine. Il faut aller à Marseille avec de l’ambition. Je le répète souvent et il faut prendre des points avant la Coupe du monde. Mais il faudra en prendre en deuxième partie de saison parce que le nombre de points est insuffisant dans cette première partie. On en est là et n’allons pas trop vite."

L’OL reste un club malade et la victoire dans la douleur contre Lille l’a rappelé. Comme l’a si bien dit Houssem Aouar, ce succès n’aurait "peut-être pas eu lieu deux semaines auparavant" avec des actions qui ont tourné en faveur du club lyonnais. Mais tout reste encore à faire et ce n’est pas parce que l’OM n’a pas gagné depuis six matchs que les trois points sont déjà acquis, loin de là. "La pression est sur les deux clubs. Eux ils reçoivent, il faut qu’ils gagnent impérativement avec une série négative mais on ne peut pas dire que Lyon est sur une superbe série non plus, a noté Blanc. Les deux clubs ont l’obligation de faire un gros match mais surtout un bon résultat."

L'OL se méfie du sursaut d'orgueil marseillais

L’heure est donc à l’humilité dans les rangs lyonnais. C’est très certainement la recette qui sera la plus efficace pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis dans la cité phocéenne. Conscients encore des défauts au sein du jeu proposé, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette connaissent trop bien la situation des Marseillais pour ne pas s’en méfier. Eliminé de la Ligue des champions et de toutes compétitions européennes au terme d’un scénario assez rocambolesque en milieu de semaine, l’OM se veut revanchard et doit des excuses à son public. "Ca serait logique qu’ils aient une réaction d’orgueil, concède Aouar. Il y a de grands joueurs qui sont compétiteurs. Ils vont vouloir 'se rattraper' devant leurs supporters mais on doit se concentrer sur ce qu’on doit faire. Le coach nous parle beaucoup sur ça."

Ce dimanche, l’ambiance promet d’être électrique mais les Lyonnais en ont vu d’autres dans leur carrière. Ils ont prouvé la saison dernière que la ferveur populaire marseillaise leur glissait dessus. Une posture qu’il faudra de nouveau adopter à 20h45 avec toute l’humilité qui découle du début de saison raté à Lyon.