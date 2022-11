De retour en Ligue 1 après cinq ans à l’étranger, Maxime Gonalons va retrouver l’OL et son stade le 1er janvier 2023. Le milieu de Clermont espère que son ancien club aura rejoint la trêve hivernale de la meilleure des façons.

La date n’a pas encore été fixée mais quoi qu’il arrive, la venue de Clermont le 1er ou 2 janvier 2023 sera forcément sous le signe de l’émotion. Pour la première fois depuis son départ vers la Roma en 2017, Maxime Gonalons va faire son retour au Parc OL et surtout affronter son club formateur. Revenu en Ligue 1 durant l’été, le milieu aurait pu imiter Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso mais les "discussions n’ont pas abouti" comme il l'a confirmé sur RTL. De nouveau dans la région, Gonalons est déjà revenu à Décines comme spectateur pour "voir le match dimanche (contre Lille), contre le PSG aussi. Quand je vais là-bas, je suis chez moi, entre guillemets. Je suis resté 17 ans, ce n'est pas rien. J'ai été capitaine pendant près de cinq ans."

"La Ligue des champions fait partie de l'âme de l'OL"

Cinq ans après son départ, l’OL n’a toujours pas retrouvé les sommets malgré une demi-finale de Ligue des champions à l’été 2020. Pire, le club lyonnais a vécu son pire exercice depuis 25 ans la saison dernière. Malgré la distance qui a pu séparer Maxime Gonalons de son club formateur, il n’a jamais arrêté de suivre les performances lyonnaises. Désormais bien plus proche, son avis n’a guère changé par rapport à celui de la saison dernière même s’il "sent que Laurent Blanc a rééquilibré certaines choses depuis son arrivée mais qu’il lui faudra du temps."

"Il y avait des trous d'un match à un autre. D'une mi-temps à une autre. Ce qu'on faisait déjà, nous aussi, sur la fin. Ils se devaient de faire mieux. L'OL n'était pas à sa place et ne l'est toujours pas, a poursuivi l’international français. Ils sont 8èmes aujourd'hui (20 points), on n'est pas très loin d'eux avec Clermont (9ème, 18 points). Ce n'est pas normal, entre guillemets, parce que Lyon fait partie du top 3 du championnat pour moi. Ils se doivent de retrouver au plus vite la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions fait partie de l'âme de ce club. C'est un peu désolant de les voir à cette place."

Avec encore deux matchs avant la trêve puis un déplacement à Brest avant de recevoir Clermont, l’OL espère faire le plein de points. Et relancer une machine qui ronronne depuis des mois.