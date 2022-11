Après une coupure la semaine dernière, la réserve de l’OL retrouve le championnat ce samedi (18h). En déplacement à Louhans-Cuiseaux, les Lyonnais veulent effacer la défaite à domicile face à Grasse.

Il est coutume de dire que le rythme vient en enchaînant les matchs mais depuis quelques semaines, la réserve de l’OL doit faire avec les aléas de la Coupe de France. A cause des différents tours de la coupe, le championnat de National 2 est mis entre parenthèse avec des matchs entrecoupés de pause. Depuis la mi-septembre, les joueurs de Gueïda Fofana n’ont joué que trois matchs de N2. Deux rencontres amicales ont bien été programmées dans ces pauses forcées mais ça n’a pas remplacé la compétition. Ce samedi, les coéquipiers de Mohamed El Arouch sont pourtant de retour aux affaires courantes après un dernier week-end sans match.

On avait laissé la réserve sur une courte défaite à domicile contre Grasse (0-1) et une 11e place au classement. Dans cette saison à cinq descentes, l’OL est à la limite de la zone rouge et se doit de prendre des points et surtout marquer des buts pour se donner de l’air. Ce samedi, les jeunes Lyonnais se rendent à Louhans-Cuiseaux pour reprendre leur marche en avant. Actuellement 7e avec 12 points, le club bourguignon reste sur un succès à Saint-Priest (1-3) mais ne pointe qu’à trois longueurs devant l’OL.