Le bilan du début de saison de la réserve de l'OL

Après 7 journées dans le championnat de National 2, la réserve de l'OL se classe 11e sur 16 avec 9 points. Voici un premier bilan du début de saison des hommes de Gueida Fofana.

En cette saison 2022-2023, il faudra être très vigilant en National 2. A l'image de la Ligue 1 et du monde professionnel, cinq équipes descendront à l'étage inférieur à l'issue de l'exercice. Un combat pour le maintien qui devrait concerner la réserve de l'OL. Après 7 journées, le bilan du groupe de Gueida Fofana dans la poule C est de 3 victoires et 4 défaites (9 points).

11e sur 16, l'Olympique lyonnais est à l'heure actuelle en danger puisque les deux moins bons 11es seront eux aussi relégués (il est le meilleur pour l'instant). Pour ces jeunes joueurs, le problème est principalement offensif avec simplement 5 réalisations inscrites jusqu'à présent (3 pour Sekou Lega, 1 pour Sinaly Diomandé et 1 pour Eli Wissa). Ils ont également concédé 9 buts, malgré les bonnes performances de Mamadou Sarr (17 ans) en défense centrale.

Une équipe jeune dans un championnat d'adultes

Concernant le nombre de matchs joués, on constate que 3 garçons ont pris part à toutes les rencontres, Lega, Idris Bounaas et Célestino Iala. Certains vainqueurs de la Coupe Gambardella la saison dernière, Mohamed El Arouch (4 parties), Mathieu Patouillet (4) ou encore Yannis Lagha (6), obtiennent du temps de jeu. A noter qu'en plus de Sarr, deux autres 2005 ont foulé les pelouses de N2, le gardien Justin Bengui et le défenseur Saël Kumbedi, qui a déjà évolué avec les professionnels.

Après une trêve de 15 jours, la réserve de l'OL retrouvera le championnat avec un déplacement à Louhans-Cuiseaux le samedi 5 novembre à 18 heures.