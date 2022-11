L'OL possède le 6e 11 le plus cher de Ligue 1

En moyenne, le 11 titulaire de l'OL aligné en ce début de saison a coûté 67 millions d'euros de transfert au club, le 6e plus haut total du championnat.

Pour son premier 11 de départ, Laurent Blanc avait choisi d'aligner à Rennes une formation majoritairement composée de joueurs du centre de formation ou arrivés libres*. Seuls Sinaly Diomandé, Nicolas Tagliafico et Moussa Dembélé ont signé contre une indemnité de transfert. Au global, l'équipe a coûté 28 millions d'euros à l'OL, le plus faible montant cette saison. En moyenne, le 11 de départ rhodanien a nécessité la dépense de 67 M€, le 6e plus haut total en Ligue 1 d'après le CIES, assez loin néanmoins du PSG (1er, 510 M€), de Monaco (2e, 162 M€) et de Rennes (3e, 107 M€).

L'équipe la plus chère alignée contre Reims

Pour trouver la trace de la plus chère équipe lyonnaise sur cet exercice, il faut remonter au 28 août contre Reims (1-1). Ce jour-là, Mendes, Tagliafico, Lepenant, Reine-Adelaïde et Toko-Ekambi étaient titulaires. Cela représentait la somme de 84 M€. Pour calculer les montants, l'Observatoire du football s'est basé sur les indemnités de transfert, en prenant également en compte les bonus.

Cela démontre que l'Olympique lyonnais s'appuie désormais essentiellement sur des éléments formés dans son institution, sur des footballeurs recrutés libres ou avec un faible coût à l'achat, encore plus depuis les départs de Guimarães et Paquetá. Un effet accentué l'été dernier avec les retours de joueurs sans contrat : Riou, Tolisso et Lacazette.

*Le 11 de l'OL face à Rennes (3-2) : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Aouar - Dembélé, Lacazette (cap)