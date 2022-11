OM - OL : les Lyonnais ont fait du Vélodrome leur jardin

Dans ces matchs sous haute tension, l’OL a l’habitude de prendre le meilleur sur l’OM au Vélodrome. Le club lyonnais est l’un des plus victorieux dans l’enceinte phocéenne au 21e siècle.

Laurent Blanc l’a rappelé vendredi, aussi bien l’OM et que l’OL seront sous pression dimanche soir (20h45). Malgré deux victoires de suite, l’entraîneur lyonnais ne veut pas fanfaronner avant ce déplacement dans les Bouches-du-Rhône et il y a de quoi. L’embellie doit être confirmée au Vélodrome tandis que les Marseillais seront avant tout revanchards après leur élimination en Ligue des champions en milieu de semaine. Comme toujours, l’Olympico sera attendu et réservera son lot de surprises et de drama.

La saison dernière, l’OL avait éteint le Vélodrome en fin de saison avec une victoire 3-0 où Castello Lukeba, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi avaient été buteurs. Un succès en terres marseillaises qui est presque une habitude. Sur les cinq derniers déplacements dans la cité phocéenne, l’OL est revenu avec les trois points par trois fois, ne s’inclinant qu’à une reprise. C’était en 2019, date de la seule victoire marseillaise sur les quinze dernières rencontres à Lyon comme à Marseille. D’ailleurs, au 21e siècle, seul le PSG est une plus grosse bête noire que l’OL au Vélodrome, avec 9 victoires contre huit pour les Rhodaniens. En espérant que ce total se voit ajouté d’une unité dimanche soir.