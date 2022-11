OL : Benyahia et Becho intègrent le onze contre Guingamp

Avec la vague de blessures et l’enchaînement des matchs, Sonia Bompastor a apporté un peu de sang neuf dans son onze. Contre Guingamp, les jeunes Inès Benyahia et Vicky Becho seront titulaires.

Un dernier match avant une nouvelle trêve. Les joueuses commencent à en avoir l’habitude mais cette première partie de saison a été rythmée entre le début du championnat, celui de la Ligue des champions et trois trêves internationales en l’espace de trois mois. Celle qui débute lundi sera la dernière de l’année 2022 et permettra ensuite à Sonia Bompastor de pouvoir travailler avec la totalité, toute relative, de son groupe chaque semaine. En attendant de voir sept Fenottes rejoindre leur sélection, l’OL a un nouveau match de championnat à jouer ce samedi après-midi (14h30). Après la victoire poussive contre Fleury, les Lyonnaises espèrent se mettre bien plus rapidement à l’abris contre la lanterne rouge de la D1 féminine.

Avec Selma Bacha et Eugénie Le Sommer, en délicatesse avec son mollet, toujours absentes, les évolutions sont peu nombreuses mais notables malgré tout en Bretagne. Ayant pas mal enchaîné ces derniers temps, Alice Sombath cède sa place à Janice Cayman sur le côté droit de la défense. Après sa première avec l’OL dimanche dernier, Vanesse Gilles enchaîne une deuxième titularisation en défense centrale. C’est finalement au milieu et devant que Bompastor a choisi d’apporter du sang frais. Ayant reçu un coup vendredi à l'entraînement et avec le périple qui l’attend avec les Etats-Unis, Lindsey Horan est laissée sur le banc et supplée par Inès Benyahia. C’est la deuxième titularisation par la jeune Lyonnaise après Rodez. Enfin devant, Melvine Malard paye peut-être son inefficacité des dernières semaines et le besoin de souffler pour voir Vicky Becho accompagner Delphine Cascarino et Signe Bruun.

La composition de l’OL contre Guingamp : Endler - Cayman, Gilles, Renard (cap), Morroni - Henry, Benyahia, Van de Donk - Cascarino, Bruun, Becho