Ayant disputé sa première rencontre avec l’OL ce dimanche, Vanessa Gilles a lancé son aventure. Après trois mois sans jouer, la Canadienne a joué une heure dans la victoire contre Fleury (1-0).

Son sourire est communicant et montre cette joie de faire partie de l’un des plus grands clubs du monde. Arrivée à l’OL à la mi-septembre, Vanessa Gilles avait dû mettre entre parenthèses le début de son aventure lyonnaise, la faute à des problèmes aux adducteurs. Annoncée sur le retour pour la mi-novembre au moment de sa signature, la Canadienne a finalement passé la seconde et est revenue plus vite que prévu. Par les temps qui courent à Lyon, ce n’est pas du luxe. Après avoir connu son premier déplacement contre la Juventus Turin, jeudi, Gilles a vécu ses premiers moments sous le maillot lyonnais contre Fleury (1-0).

Titulaire aux côtés de Wendie Renard, la championne olympique a joué pendant une heure avant de laisser sa place à Janice Cayman. "Ca fait plaisir d’intégrer le groupe de l’OL et encore plus de retrouver les terrains depuis un petit moment que je suis blessée, a-t-elle savouré après la rencontre. Dans un premier match, il faut un peu dérouiller tout ça (rires). Ca fait du bien et encore plus en étant entourée de joueuses incroyables, ça rend la tâche un peu plus facile."

Gilles : "Il manquait un peu d'énergie et d'efficacité"

Pas encore à 100%, Vanessa Gilles vient en tout cas apporter sa bonne humeur dans un groupe meurtri par les blessures même si le "but de Wendie (Renard) va faire énormément de bien". Décrite comme une personne positive au sein du club, la Canadienne s’est parfaitement fondu dans le groupe des Fenottes malgré sa blessure. "C’était une de mes peurs de venir blessée et d’avoir du mal à m’intégrer. Les filles, le staff, tout le monde a été top avec moi. Ils ont tous fait des efforts pour bien m’intégrer donc je n’ai pas eu de soucis. Ca s’est vu au premier match, je me suis sentie comme à la maison."

Avec de nouveau un rythme d’un match par semaine durant le prochain mois, Vanessa Gilles va pouvoir peaufiner ses automatismes avec ses coéquipières et se sentir encore plus chez elle.