Grâce à Wendie Renard, l’OL a signé un nouveau succès en championnat contre Fleury (1-0). Plus que le contenu, Sonia Bompastor a salué une victoire qui fait du bien au moral des troupes dans la passe difficile actuelle.

Le but de Renard dans le temps additionnel

"Un but qui change beaucoup de choses dans la période actuelle. Le premier sentiment qui vient est le soulagement qu’on a à la fin du match. On le savait, on est dans un contexte un peu difficile en ce moment. On était un peu en crise de confiance avec ces deux résultats frustrants en Ligue des champions. Il fallait obligatoirement se relancer en championnat et seule la victoire importait. Ce que j’ai beaucoup apprécié vient dans le groupe qui n’a pas lâché mentalement. Elles ont su faire preuve de détermination et y ont cru jusqu’au bout. Elles ont été récompensées donc c’est le scénario parfait."

Renard en attaque en fin de match

"Il restait dix minutes et on cherchait des solutions pour mettre de la présence devant le but. On a eu la maitrise dans ce match-là, on s’est procuré beaucoup d’occasions et il fallait avoir un petit peu de justesse. Il fallait être au bon endroit au bon moment et Wendie (Renard), avec son jeu de tête, pouvait faire la différence. Les cadres ont permis à l’équipe de réagir avec ce bon ballon de Lindsey (Horan). Ca nous permet de respirer un petit peu."

Bompastor : "On fait le dos rond"

Un 6e succès en championnat

"C’était un cap important à franchir, c’est certainement un tournant de notre saison. On va avoir un peu plus de temps, on va récupérer des joueuses, ça va nous permettre de retrouver un peu plus de sérénité. On ne peut pas se satisfaire du contenu avec Fleury à 10 et beaucoup de situations. On a clairement manqué d’efficacité mais on va continuer à travailler. On fait le dos rond, on n’a pas plié et c’est bien."

Des approximations techniques

"Quand on est moins en confiance, techniquement il y a plus d’approximation. Il y a encore eu du déchet technique ce dimanche, c’est sûrement dû à l’aspect mental mais aussi athlétique. Mine de rien, on avait laissé pas mal d’énergie sur le terrain de la Juve. On a joué il y a 72h donc on a su trouver les ressources au plus profond de nous-mêmes pour marquer ce but libérateur. C’est un scénario stressant et il faut être honnête sur le plan humain, on attendait ce but."

Une victoire au mental et mentale

"Une vraie victoire qui fait du bien. On a été la chercher, dans l’état d’esprit, on n’a rien lâché, on a su faire preuve de détermination. On est récompensé donc pour la confiance, ça fait beaucoup de bien."