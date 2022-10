Dans une rencontre marquée par les approximations techniques, l’OL s’en est remis à une tête de Wendie Renard. Dans un travail de l’ombre, Amandine Henry a elle apporté l’équilibre aux Fenottes. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Amandine Henry

Dans cette rencontre qui s’est jouée au mental, Amandine Henry a tenté d’influer ce souffle. De retour au milieu de terrain avec la blessure de Damaris, la numéro 6 a joué dans une position plus reculée que Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk. Dans ce rôle de sentinelle, Henry a joué les régulatrices du jeu lyonnais. Tantôt côté gauche, tantôt côté droit, l’internationale française a orienté afin de déstabiliser le bloc francilien. Avec plus ou moins de réussite puisque l’approximation technique a été au rendez-vous chez ses coéquipières.

L’OL ayant la possession de balle pendant toute la rencontre, Henry a fait parler son jeu au pied mais aussi son abattage. Les Fenottes n’ont pas été mises plus en difficulté que ça mais dans le repli défensif, la milieu a été là où il faut. Toujours présente à la retombée d’un dégagement adverse ou à couper des velléités de Fleury.

Flop : des approximations techniques qui plombent

Il y a certaines performances individuelles qui n’ont pas été au niveau ce dimanche comme Perle Morroni, Melvine Malard ou Van de Donk mais ce qui a plombé l’OL pendant 90 minutes est avant tout collectif et très certainement symptomatique d’une équipe en crise de confiance. Les Fenottes ont eu le ballon et encore plus après l’exclusion de Kouassi peu avant la demi-heure de jeu. Seulement, cette utilisation du ballon n’a pas été à la hauteur de la qualité d’une telle équipe. Ce sont dans les petits détails qu’une différence peut se faire dans un match et l’OL a clairement manqué de justesse contre Fleury.

Que ce soit dans les tirs avec notamment ce ballon envoyé au-dessus par Malard après cinq minutes de jeu à seulement quelques centimètres du but. Ou alors dans les transmissions. Il a fallu plus de deux mains pour compter les passes dans le mauvais tempo, mal ajustées et donc rendues à l’adverse, les contrôles ratés ce qui nous amène à certaines individualités peu performantes. Ces errements techniques sont le symbole d’un OL qui doute et se retrouve donc moins souverain même à 11 contre 10.