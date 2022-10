OL : Damaris, Bacha et Le Sommer absentes contre Fleury

Pour la réception de Fleury dimanche (12h45), l’OL doit faire avec de nouvelles absences. En plus de celles prévisibles de Damaris et Selma Bacha, Eugénie Le Sommer est elle aussi en dehors du groupe lyonnais.

Après le nul face à la Juventus Turin jeudi, il y avait un peu d’abattement dans le camp de l’OL. Plus que le seul petit point rapporté du Piémont, ce sont bien les blessures que Damaris et Selma Bacha qui sont venues plomber encore un peu plus l’ambiance. En attendant les examens, il y a fort à parier que la milieu néerlandaise sera absente pour quelques mois tandis que la latérale française risque d’observer un peu de repos pour soigner des ischios qui sifflent depuis quelques temps. Sans surprise, les deux joueuses ne sont pas dans le groupe de 18 joueuses retenues par Sonia Bompastor.

A ces deux absences programmées s’en est ajoutée une troisième. Sortie après l’heure de jeu, Eugénie Le Sommer n’est pas disponible pour le match de dimanche, sans que l’on en sache plus sur les raisons de ce forfait. Trois jours après le nul frustrant en Europe, les Fenottes sont de nouveau décimées pour le retour du championnat. Les solutions semblent manquées et ne laissent que peu de marge de manoeuvre à Bompastor. Auteures d’un sans-faute depuis le début de la saison, les Lyonnaises affrontent Fleury dimanche (12h45) sur la pelouse du terrain Gérard Houllier.

Le groupe de l’OL contre Fleury : Endler, Holmgren - Cayman, Gilles, Jaurena, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Bahlouli, Benyahia, Henry, Horan, Van de Donk - Becho, Bruun, Cascarino, Malard