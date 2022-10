OL - Lille : Lacazette - David, un duel de buteurs à distance

Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, l’OL accueille le LOSC dimanche (20h45). En plus de l’opération comptable, cette rencontre mettra aux prises deux des attaquants les plus décisifs depuis le début de la saison. Alexandre Lacazette contre Jonathan David, un match dans le match.

Dimanche (20h45), le Parc OL va revêtir ses plus beaux habits pour la réception de Lille. Non pas qu’il y ait déjà les festivités des 35 ans des Bad Gones mais cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1 a créé un véritable engouement populaire. Avec près de 55 000 spectateurs attendus à la vue des dernières tendances de la billetterie, le stade de Décines va faire le plein pour la première à domicile de Laurent Blanc.

Ces débuts sont forcément attendus tout comme le visage montré par les joueurs de l’OL pour ce premier choc sous Blanc, Rennes étant intervenu seulement une semaine après l’arrivée du coach. Un match entre le 6e et le 8e de Ligue 1 ne devrait en principe pas déclencher tant d’enthousiasme mais c’est une belle soirée dominicale qui semble attendre les fans. Le spectacle offensif devrait être au rendez-vous avec deux équipes qui veulent jouer.

C’est également un match dans le match entre deux artificiers du début de saison. En pleine confiance avec Laurent Blanc, Alexandre Lacazette se montre de nouveau décisif (3 but et 2 passes en 2 matchs) et guident les siens. Dans son style, Jonathan David n’est pas mal non plus. Auteur de 9 buts et 3 passes depuis le début de la saison, il est, avec le capitaine de l’OL, le seul joueur hors PSG à avoir été décisif à dix reprises déjà. De quoi rajouter un peu plus de piment avec ce duel à distance.