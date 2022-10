Ligue 1 : encore des places disponibles pour OL - Lille

Moussa Dembélé (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche, le Parc OL ne devrait pas être loin de faire le plein. A 24h de la rencontre entre l’OL et Lille, la barre des 50 000 était proche d'être franchie.

Un OL - Lille reste un choc du championnat entre deux clubs influents de la fin des années 2000 et du début des années 2010. Pourtant, l’engouement autour du match de dimanche reste surprenant. Malgré la crise sportive vécue par le club lyonnais depuis un mois, les supporters vont répondre présents. La première à la maison de Laurent Blanc couplée au résultat positif à Montpellier il y a une semaine et les vacances scolaires joue forcément dans ce regain populaire dominical.

La première de Blanc à domicile attendue

A l’OL, l’objectif de franchir la barre des 50 000 spectateurs était visé et sera au rendez-vous. Si le record de la saison contre le PSG ne devrait pas être battu, le Parc OL devrait accueillir aux alentours de 53 000 personnes dimanche (20h45). A 24h de la rencontre, il est encore possible de prendre place dans les travées de Décines. Un peu plus de 3000 places sont encore disponibles pour le grand public en virages supérieurs (10 à 20€, lien).