OL : pas de matchs pour les équipes de l’Académie ce week-end

Dimanche, Décines sera aux couleurs de l’OL avec les matchs des Fenottes et des hommes de Laurent Blanc. Pour l’Académie, il faudra patienter une semaine.

Avec un match de D1 féminine à 12h45 et un match de Ligue 1 à 20h45, l’OL Vallée risque de tourner à plein régime dimanche. Les deux équipes professionnelles ont respectivement rendez-vous contre Fleury pour les Fenottes et Lille pour les Gones, de quoi réserver une journée dominicale 100% foot du côté de Décines. Pour ceux qui aurait voulu patienter avec un match de l’Académie entre les deux rencontres, il faudra passer son tour.

De la réserve de l'OL au U19 féminines, aucune équipe n’est sur le pont en ce week-end de la Toussaint. Le groupe de Gueïda Fofana est une nouvelle fois bloqué en National 2 à cause de la Coupe de France et du 7e tour. Pour les matchs nationaux des U19, U17 et U19 féminines, c’est un week-end de relâche en championnat avant de reprendre les choses sérieuses dans une semaine.