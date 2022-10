Touché par les blessures et souhaitant se renforcer pour les prochaines années, l’OL aurait des vues sur une internationale anglaise. Ayant repoussé une prolongation à Manchester United, Alessia Russo serait dans le viseur lyonnais.

Quand une bonne nouvelle arrive dans les rangs lyonnais, elle est tout de suite mise au second plan par une mauvaise. Contente d’avoir pu retrouver Delphine Cascarino et Vanessa Gilles pour le match contre la Juventus, Sonia Bompastor a perdu Damaris Egurrola et Selma Bacha après la rencontre. Des pertes sur blessure qui ont forcément un impact sur le moral des troupes. Le mercato ayant refermé ses portes depuis plus d’un mois, l’OL réfléchit au futur que ce soit pour cet hiver ou l’été prochain.

Selon certaines informations venues d’Angleterre, les Fenottes pourraient d’ailleurs réaliser un gros coup. Observant avec attention la situation contractuelle d’Alessia Russo, l’OL serait prêt à passer à l’action dès cet hiver pour l’attaquante de Manchester United. L’Anglaise a refusé une prolongation de contrat durant l’été et a livré un Euro 2022 de haute volée. En fin de contrat dans quelques mois, Russo est en position de force et l’OL compterait bien en profiter pour forcer la main des Red Devils afin de récupérer quelques pécules.