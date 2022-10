OL : Johann Lepenant va avoir sa chance

Johann Lepenant et Neymar lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Bonne surprise du début de saison lyonnais, Johann Lepenant a subi de plein fouet l’arrivée de Laurent Blanc. En tribunes puis remplaçant, le milieu de l’OL paye avant tout sa jeunesse.

Son éclosion avait été une bonne surprise et en même temps le symbole que tout ne tournait pas rond à l’OL depuis le début de la saison. Arrivé sur la pointe des pieds durant l’été, Johann Lepenant n’a pas mis longtemps à se faire une place dans l’effectif lyonnais. Profitant des blessures de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret durant la préparation, l’ancien milieu de Caen a enchaîné avec Peter Bosz. Plutôt à son avantage dans le début de saison, Lepenant a depuis deux matchs disparu du onze.

D’abord en tribunes à la surprise générale contre Rennes, il est resté sur le banc à Montpellier. Celui qui a fêté ses 20 ans il y a une semaine paye avant tout la situation d’urgence à l’OL et sa jeunesse aux yeux de Laurent Blanc. Interrogé sur la situation du milieu, l’entraîneur lyonnais a rappelé que l’expérience était un facteur important d’ici la trêve. "Quand une équipe est dans une période difficile, c'est difficile de s'appuyer sur un noyau de jeunes joueurs. Les jeunes apportent de l'insouciance, les joueurs expérimentés ont les compétences pour sortir de ce genre de période. (…) Johann Lepenant a démontré qu'il avait les capacités pour jouer. Il sera l'un des joueurs qui apparaîtra de plus en plus dans l’équipe."

Lui-même surpris de son ascension express depuis son arrivée à l’OL, Johann Lepenant ne fait pas de vague et prend son mal en patience. Il sait que son heure arrivera bientôt.