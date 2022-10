OL - Lille : Diomandé et Tolisso seuls absents

Pour affronter Lille dimanche, Laurent Blanc dispose d'un groupe presque au complet. Seuls Sinaly Diomandé et Corentin Tolisso ne seront pas disponibles pour cette affiche.

Un gros duel en perspective. Dimanche, l'OL recevra Lille, l'une des formations en forme du moment. Pour ce match crucial, Laurent Blanc pourra s'appuyer sur un effectif quasiment au complet, même si deux éléments majeurs manqueront ce rendez-vous. Sinaly Diomandé (suspendu) et Corentin Tolisso (blessé) ne feront pas le voyage.

Pour le reste, les autres joueurs sont à disposition de l'entraîneur. "C'est déjà beaucoup deux joueurs non disponibles. Cela fait partie d'un groupe et des aléas d'une saison, a expliqué Blanc. Le plus important est que le reste de l'équipe est en bonne santé."