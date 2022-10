OL : Lukeba ne voit pas le match contre Lille comme "un tournant"

Lille sera en visite à Décines dimanche soir (20h45). Cette affiche contre un concurrent direct, Castello Lukeba ne la voit pas comme "un tournant", même si l'OL se trouve à 5 points de son futur adversaire.

Dimanche à 20h45, l'OL recevra Lille pour clôturer la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre forcément importante pour un Olympique lyonnais en quête de points, même si Castello Lukeba a tenu à nuancer l'enjeu de cette affiche.

Le match face au LOSC

"Je ne pense pas que ce soit un tournant. Il faut rester dans notre bulle, reproduire ce qu'on a bien fait face à Montpellier (1-2). Ce sera une partie difficile sachant que Lille est sur une bonne série contrairement à nous. C'est une équipe forte, mais nous avons aussi des joueurs de qualité. Nous sommes capables de faire des bonnes choses. A nous de bien jouer et de gagner. Il nous faudra être plus tueurs dans les deux surfaces et éviter de concéder trop d'occasions car cela nous rend fébrile. Ça peut nous faire perdre le fil de la rencontre."

Une confiance en hausse après Montpellier

"Forcément, il y a plus de confiance. Mais une victoire, ça ne veut rien dire, il faut enchaîner et commencer une série. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut prendre un maximum de points lors des trois matchs avant la trêve. On retient l'état d'esprit car on n'a rien lâché jusqu'à la dernière minute, mais aussi l'implication et l'efficacité. Cela passe par le jeu, on a plus de maîtrise donc on se crée plus d'occasions. Lorsqu'on gagne, cela aide aussi puisque même si on joue bien, si on perd, la confiance ne vient pas. C'est surtout la victoire qui compte."

"En tant que défenseur, on a forcément des responsabilités"

Le passage à une défense à 3

"Je me sens bien dans ce système car j'ai joué à de nombreuses reprises à trois. Je ne suis pas perdu, j'ai l'habitude. En tant que défenseur, on a forcément des responsabilités, que l'on soit jeune ou pas. C'est un poste très risqué qui peut coûter un but en cas d'erreur."

Evoluer avec des joueurs plus expérimentés, Boateng notamment

"Cela ne modifie pas l'approche, mais Jérôme Boateng a de l'expérience alors j'apprends beaucoup de lui, sur le terrain et en dehors. C'est un plus. Il va me parler de mon placement, des passes à trouver et parfois, ça sera plus général. Il n'y a pas de moment en particulier. Cela peut être à l'entraînement ou en match. Lorsqu'on fait des réunions avec le coach, il nous en a parlé. Il a mis l'accent là-dessus car ils sont censés avoir l'habitude de ses situations (la crise, le changement d'entraîneur) donc c'est normal qu'il s'appuie sur eux. Lorsque j'ai commencé, j'étais aussi le petit jeune, je le suis encore aujourd'hui mais ça ne me dérange pas, je vais donner le meilleur de moi-même."

"Il faut prouver qu'on mérite sa place"

Le changement d'entraînement et l'enchaînement de contreperformances

"C'était une première pour moi, c'était particulier, je n'ai pas l'habitude que ça se passe comme ça. Souvent, on a un coach jusqu'à la fin de la saison. Cela fait partie du métier, il y a des entraîneurs qui partent, d'autres qui viennent, il faut savoir en tirer des leçons. J'ai pour objectif de toujours être sur le terrain. Avec un nouveau dirigeant, tout est remis à zéro, il faut prouver qu'on mérite sa place. C'est ce que j'essaye de montrer à l'entraînement et pendant les matchs."

Ses axes de progression

"Je peux être plus méchant dans l'impact, dans le bon sens. Je peux progresser là-dessus. La deuxième saison est forcément différente de la première. Je suis plus observé, j'ai moins le droit à l'erreur. Ce qu'on ne soulignait pas l'année dernière, cette fois-ci, on va le faire. A moi d'être plus concentré et de travailler encore plus pour mettre la barre plus haute."

Un public nombreux face à Lille

"Je ne pense pas qu'il y ait plus de pression, au contraire, c'est motivant de jouer devant ses supporteurs et sa famille. On aura encore plus envie de l'emporter et de bien jouer sous les yeux de notre public."