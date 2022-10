OL - Ligue 1 : Laurent Blanc a lui aussi du mal contre Lille

Dimanche, l’OL veut frapper un grand coup contre Lille et poursuivre son renouveau. Les Lyonnais ont aussi l’occasion de vaincre le signe indien contre les Lillois. Une équipe qui ne réussit pas forcément à Laurent Blanc.

Les semaines se suivent et pourtant le constat se ressemble. A chaque fois qu’il se présente devant la presse depuis son intronisation, Laurent Blanc ne cesse de saluer l’avancée de ses troupes dans la compréhension des principes voulus par son staff. Cette embellie ne sera belle qu’avec un succès face à Lille. Si la victoire contre Montpellier a fait du bien au moral, elle l’a été contre une équipe qui était elle aussi malade. Dimanche au Parc OL, l’OL affronte l’une des formations les plus en forme du moment. Ce sera une autre paire de manches et un vrai révélateur de l’évolution lyonnaise depuis l’arrivée de Laurent Blanc.

Quand le club lyonnais est incapable de gagner face aux Dogues depuis plus de huit ans à domicile, la formation nordiste n’est pas forcément celle qui réussit le mieux au nouveau coach lyonnais. Depuis ses débuts dans le coaching, Laurent Blanc n’a gagné que quatre fois sur les 12 confrontations disputées avec Bordeaux et le PSG. Un ratio (33%) qui fait de Lille la bête noire du Cévenol dans sa carrière d’entraîneur en Ligue 1.