Jérôme Boateng, le leader que l’OL n’attendait plus

Relancé par Laurent Blanc, Jérôme Boateng est encore loin de faire l’unanimité sur le terrain. Pourtant, le défenseur allemand est sur le papier tout ce que recherche le nouvel entraîneur de l’OL depuis son arrivée.

En l’espace de deux matchs, il a joué autant que sur les 14 dernières rencontres de l’OL. Avec 135 minutes contre Rennes et Montpellier, Jérôme Boateng a enchaîné deux titularisations de suite, pour la première fois depuis début mai et deux déplacements à Marseille et Metz. Entre blessures, méforme physique et tout simplement un Peter Bosz qui semblait avoir fait une croix sur une possible renouveau de l’Allemand, le défenseur a passé plus de temps en dehors des terrains que sur.

Ce temps semble révolu comme si l’arrivée de Laurent Blanc avait eu l’effet d’une potion magique sur le corps de Boateng. Tout n’est pas encore parfait puisque l’ancien défenseur du Bayern Munich doit encore jongler avec un physique défaillant. Il n’est pas le seul joueur de l’OL dans cette situation mais le voir jouer un match dans son intégralité est tout aussi rare que de le voir s’exprimer en français. Depuis son arrivée à la fin de l’été 2021, Jérôme Boateng n’a joué que neuf matchs entier sur les 29 disputés.

9 matchs disputés en intégralité

Un vrai paradoxe pour un joueur censé jouer les grands frères dans cet effectif encore jeune. S’il enchaîne depuis l’arrivée de Blanc, ce dernier sait qu’il est dans l’obligation de "sacrifier" un changement aux alentours de l’heure de jeu. "Je lui demande d’être présent dans le collectif mais je lui dis aussi de penser à lui et de se remettre dans le coup. Pour avoir 90 minutes, il faut beaucoup s’entraîner et beaucoup jouer. On n’est pas encore arrivé. Cela fait beaucoup de choses à régler, mais pour l’instant, son implication est totale."

Si on ne peut pas dire que l’arrivée de Laurent Blanc a offert une seconde jeunesse à Jérôme Boateng, elle lui a au moins permis de reprendre le cours de son histoire avec l’OL. Comme Houssem Aouar, le champion du monde 2014 n’était clairement plus dans les plans de Peter Bosz. Le Néerlandais lui a pourtant fait confiance, espérant que la préparation estivale lui redonne une partie de ses jambes de 20 ans. Finalement, les pépins physiques se sont enchainés et la patience de Bosz s’est effritée.

Blanc le met aussi face à ses responsabilités

Avec Laurent Blanc, Jérôme Boateng a trouvé quelqu’un avec qui parler. Non pas à travers des discours mais sur le pedigree. Si l’on peut reprocher à certains joueurs de l’OL d’être plus impliqués depuis trois semaines, l’aura de Blanc lui donne du crédit. En (ancien) bon défenseur, le Cévenol sait ce qu’il attend de sa défense et de Boateng. Aux côtés de Diomandé, Lukeba, il doit enfin endosser ce costume de patron même si son physique l’empêche de pouvoir le faire sur 90 minutes. La préparation hivernale pourrait remédier à tout ça.

"On a beaucoup de jeunes joueurs qui sont titulaires dans ce secteur de jeu, où il faut quand même de l’expérience. Il en faut un qui soit légitime, qui ait l’expérience pour parler. Cela peut être Jérôme, même s’il n’est pas le seul, a noté l'entraîneur lyonnais. Il connaît quand même le foot un peu plus que ses deux partenaires et il a vécu énormément de situations. J’espère qu’il parlera plus même s’il a encore la barrière de la langue. C’est un rôle qu’il peut mener. Qu’il doit mener."

Comme c’est le cas depuis son arrivée, Blanc met ses cadres et ses joueurs d’expérience devant leurs responsabilités. Avec son vécu, Jérôme Boateng n’y échappe pas, étant appelé "à en faire plus en dehors des entraînements". A lui de répondre sur le terrain. Le 3-5-2 l’y aide, cachant en partie ses lacunes physiques.