OL - Lille : Blanc encore en "réflexion" pour la défense centrale

La suspension de Sinaly Diomandé pour la réception de Lille dimanche oblige Laurent Blanc à revoir ses plans concernant la défense centrale. L'entraîneur de l'OL a indiqué qu'il réfléchissait encore à la question.

Qui accompagnera Jérôme Boateng et Castello Lukeba en défense centrale contre Lille ? Ou les deux hommes évolueront-ils dans une ligne de 4 ? La réponse officielle sera livrée dimanche vers 19h45, avant le début de la rencontre prévu à 20h45. Pour la réception du LOSC, Laurent Blanc doit se passer de Sinaly Diomandé et donc revoir ses plans, même si sa réponse laisse penser qu'il conservera son 3-5-2. "On est en réflexion puisqu'on a un suspendu. Nous essayerons de trouver une solution efficace. Il n'est pas interdit aussi de finir avec les trois mêmes éléments, a confié l'entraîneur de l'OL. Les circonstances de la partie nous le diront."

"Il faut avoir un peu d'expérience"

Cette semaine, Mamadou Sarr est monté de la réserve pour participer à la séance avec le groupe professionnel. Néanmoins, il n'est pas certain que le footballeur de 17 ans soit privilégié pour suppléer Diomandé. "On verra mais c'est un jeune joueur. Dans ce secteur-là, que je connais un petit peu, on a déjà deux jeunes garçons (Diomandé et Lukeba), or, il faut avoir un peu d'expérience. Ce n'est pas peut-être pas un cadeau d'offrir une possibilité à un jeune de jouer dans ces conditions-là, a nuancé Blanc. Il ne s'entraîne pas toujours avec nous, on l'a vu cette semaine. On prendra la décision vendredi." L'autre option, celle qui semble la plus logique actuellement, est celle de Damien Da Silva, même si ce dernier n'a pas été rassurant lors de ses dernières entrées en jeu.