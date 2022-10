OL - Fleury : première avec les Fenottes pour Vanessa Gilles

Arrivée il y a un mois et demi, Vanessa Gilles va connaitre sa première avec l’OL. La défenseuse canadienne fait la paire avec Wendie Renard contre Fleury (12h45).

L’apparition de son nom dans le groupe pour le déplacement à la Juventus Turin avait déjà été une première victoire. Voilà que tout s’accélère pour Vanessa Gilles. Censée revenir vers la mi-novembre au moment de son arrivée à l’OL il y a un mois et demi et de sa blessure aux adducteurs, la Canadienne a été en avance sur le programme de base et va connaitre sa première sous les couleurs lyonnaises. Face à l’hécatombe de blessures qui touche encore et toujours les Fenottes, Sonia Bompastor a décidé d’accélérer le processus et lancer Gilles pour la réception de Fleury, ce dimanche (12h45). Avec cette titularisation de l’internationale canadienne en défense, Amandine Henry remonte d’un cran et va reformer son duo avec Lindsey Horan.

Au rayon des changements, la blessure de Selma Bacha pousse donc Perle Morroni dans le onze à gauche dans la défense tandis qu’Alice Sombath occupera le couloir droit. Si le du Malard - Cascarino aura pour mission d’animer les couloirs offensifs, Signe Bruun profite de l’absence d’Eugénie Le Sommer pour prendre place comme pointe de l’attaque des Fenottes. Face à Fleury, l’OL va tenter de signer un 6e succès en autant de rencontres de championnat.

La composition de l'OL face à Fleury : Endler - Sombath, Gilles, Renard (cap), Morroni - Henry, Horan - Cascarino, Van de Donk, Malard - Bruun