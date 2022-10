Camille Abily avec Perle Moronni et Inès Jaurena (crédit : David Hernandez)

Dans le dur en Ligue des champions, l’OL reste invaincu en championnat depuis le début de la saison. Ce dimanche, les Fenottes accueillent Fleury qui veut profiter des difficultés de son adversaire.

Entre la D1 féminine et la Ligue des champions, c’est un peu le jour et la nuit pour l’OL. Avec un petit point au compteur sur la scène européenne, les Fenottes sont déjà dos au mur. C’est tout le contraire en championnat où un sans-faute tient depuis cinq matchs. Si le PSG a repris provisoirement la tête du championnat suite à sa victoire contre Reims samedi, les Lyonnaises veulent retrouver le trône après Fleury. Il faudra faire avec de nombreuses blessures et dans le club francilien, le match contre la Juventus Turin a été décrypté de long en large.

"On a été attentif au système, au temps de jeu. Aux potentielles blessures et il y en a eu. Aux alertes même constat. L’OL a joué jeudi et a eu un jour de repos en moins par rapport au PSG qui a joué le mercredi. C’est une donnée à prendre en compte mais ce n’est pas la seule, a prévenu Fabrice Abriel, coach de Fleury sur le site du club.

L’autre est ce que nous sommes capables de faire et de réaliser. On a envie de mettre de l’intensité physique pour les pousser dans leurs retranchements mais il y a de la qualité en face. Ce n’est pas sûr que le rapport de force soit là si elles marquent et qu’elles peuvent se permettre des temps de repos."

Avec seulement cinq points au compteur, Fleury ne fait pas le début de saison rêvé dans cette D1 féminine. Néanmoins, le club francilien ne vient pas à Décines l’esprit déjà battu. Les joueuses d’Abriel veulent profiter des contretemps lyonnais pour faire un résultat même si le coach met en avant une "équipe qui n’a pas perdu la saison passée et qui en est à cinq matchs, cinq victoires cette année." Attention à l’orgueil des championnes.