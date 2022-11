OL - Académie : les U19 calent face à Sochaux (3-3)

Dans un match riche en buts et rebondissements, les U19 de l’OL ont concédé le nul (3-3) à domicile. Face à Sochaux, les Lyonnais n’ont pas réussi à signer une 5e victoire de suite.

Ce fut une parfaite mise en bouche pour les supporters de l’OL avant l’Olympico de ce dimanche soir (20h45). Pour les inconditionnels de l’OL et de son Académie, la rencontre entre les U19 d’Eric Hély et ceux de Sochaux a donné lieu à un duel spectaculaire à Meyzieu. Pour le compte de la 11e journée du championnat de France, les Lyonnais avaient l’occasion de signer un 5e succès consécutif et de continuer leur remonter. Malheureusement, la série de victoire a pris fin dans l’après-midi avec ce nul contre le club doubiste d’un certain Pierre-Alain Frau (3-3).

Dans cet après-midi riche en buts, les rebondissements ont été nombreux. Bien mieux en jambes, l’OL va rapidement prendre l’avantage par Diawara mais l’égalisation sochalienne ne s’est pas faite attendre au quart d’heure de jeu. Loin d’être abattus, les coéquipiers de Justin Bengui vont reprendre l’avantage sur un joli coup-franc de Pape Fuhrer. Mais dans ce match fou, Sochaux va trouver les ressources pour égaliser une nouvelle fois et passer devant sur une mauvaise sortie aérienne de Bengui. Il a finalement fallu attendre un but de Kango pour voir les deux équipes se quitter bonnes amies.