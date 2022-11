OL : Bompastor voit le nul contre Guingamp comme "une faute"

Incapable de mettre de l’intensité dans son jeu, l’OL a concédé le nul à Guingamp (0-0), samedi. Un résultat face à la lanterne rouge que Sonia Bompastor voit comme une faute professionnelle.

Elle avait la tête des mauvais jours à la sortie de la rencontre. Après l’avoir trouvé souriante et soulagée une semaine auparavant contre Fleury, Sonia Bompastor avait les traits tirés à Guingamp et elle avait de quoi. Face à la lanterne rouge du championnat, l’OL a été incapable de trouver l’ouverture et de s’offrir trois points qui semblaient presque acquis. Seulement à Lyon, tout ne tourne pas rond en ce début de saison et le jeu proposé en Bretagne a été dans la lignée de ce qui est observé depuis neuf matchs. Un jeu bien moins léché et des attaquantes en manque de créativité et d’efficacité. Au sortir de ce nul (0-0) contre Guingamp, Sonia Bompastor a eu des mots forts pour qualifier la performance de ses joueuses.

"Forcément le résultat n’est pas acceptable. Quand on est l’OL, face à une équipe en difficulté, et qui manquait clairement de confiance, c’est une faute de ne pas gagner ce match, a-t-elle fulminé au micro d’OLPlay. C’est évident qu’on a un effectif touché par des blessures avec des joueuses de qualité. Maintenant, j’estime que malgré tout ça, il nous reste de la ressource. Face à Guingamp, qui a encaissé 15 buts, on avait la ressource pour battre cette équipe. Tant qu’on marquera pas de but ça sera difficile de gagner."

Grâce à la contreperformance du PSG, l’OL conserve son fauteuil de leader et ses deux points d’avance mais l’opération aurait pu être bien plus belle en cas de succès en Bretagne. Place maintenant à la trêve internationale et l’espoir de ne pas voir de nouvelles blessures venir faire son apparition dans l’effectif des Fenottes.