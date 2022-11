OM - OL : Lukeba voit l'Olympico comme "le match de l’année"

Under sous la pression d’Emerson et Lukeba (AFP)

Buteur la saison dernière au Vélodrome, Castello Lukeba garde forcément des bons souvenirs de sa première à Marseille. Il compte bien profiter de la dynamique positive de l’OL pour signer une 2e victoire face à l’OM.

La pression d’un Vélodrome plein à craquer ? Il a déjà connu ça la saison dernière. Ayant fait ses débuts avec l’OL lors du dernier exercice, Castello Lukeba se rappelle forcément de sa première à Marseille et du score final. Une nouvelle victoire 3-0 des Lyonnais en fin de saison et un stade entier réduit au silence. Il s’en rappelle aussi parce que c’est lui qui a lancé les hostilités en ouvrant la marque en deuxième mi-temps. Pas son premier but en professionnel mais quand même.

"C’était un but à la Inzaghi, a-t-il déclaré tout sourire à Téléfoot. L’Olympico, c’est LE match. Forcément en tant que Lyonnais, il y a beaucoup de fierté, beaucoup d’égo. On veut aussi essayer de gagner pour ramener la victoire à nos supporters. On sait qu’il y a une rivalité entre les deux équipes et avec nos dernières victoires, il y a une alchimie positive qui est en train de se créer."

Avec l’arrivée de Laurent Blanc, l’OL vient d’enchaîner deux succès de suite, une première depuis plus de deux mois. Le club lyonnais tentera de faire la passe de trois ce dimanche (20h45). En difficulté lors de l’entame de la saison, Lukeba semble reprendre lui aussi du poil de la bête avec le nouvel entraîneur. Un coach qui a forcément quelques conseils à lui distiller, lui qui n’a toujours que 19 ans. "On ne peut pas espérer mieux dans ma position. Il a été un grand défenseur ! Il est très serein et il nous transmet cette sérénité. Je ne peux que progresser sous ses ordres."