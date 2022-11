OM - OL : Bailly et Gueye absents côté marseillais pour l'Olympico

Eric Bailly (OM) face à Lionel Messi (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour la réception de l’OL ce dimanche (20h45), Igor Tudor doit composer avec deux absents. Touché contre Tottenham, Eric Bailly est forfait tout comme Pape Gueye.

Gagner au risque de voir son avenir à l’OM être remis en question. Ce dimanche (20h45), Igor Tudor n’a pas d’autre choix que de voir son équipe prendre le meilleur sur l’OL. Avec six matchs sans victoire, la crise couve à Marseille et les Lyonnais se verraient bien mettre un peu plus à mal la confiance marseillaise à domicile. Quand Laurent Blanc ne doit se passer que de Corentin Tolisso, Tudor compte lui deux absences dans son effectif.

Sorti après seulement quelques minutes contre Tottenham, Eric Bailly a rechuté lui qui avait été blessé depuis le 16 octobre et le Classique contre le PSG. Touché musculairement, le défenseur ivoirien est forfait pour cet Olympico tout comme Pape Gueye. Touché au genou depuis le 22 octobre, le milieu de terrain n'a toujours pas repris.